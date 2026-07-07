Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"
PSV rondde maandagavond de transfer van Sven Mijnans af. De middenvelder had opties in het buitenland en sprak zelfs met Ajax-trainer Míchel, maar toen PSV kwam was de keuze gemaakt. En daar balen Ajax-fans Kale en Kokkie best van.
"Vriend Mijnans, die kwam voor jou en mij wel als een verrassing", vertelt Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. "Aan de ene kant vind ik het schijtirritant dat je dingen niet weet. Dat je niet weet wat er bij je club speelt. Waar zijn ze mee bezig? Met wie en met wat? Maar mensen, het is de afgelopen jaren niet vaak voorgekomen dat we niet wisten dat Ajax al gesprekken met een speler heeft gevoerd."
"Míchel heeft al gesproken met Mijnans, die overigens voor PSV kiest. En ik denk dat AZ daar ook... Al zouden ze hetzelfde willen betalen, dan zou hij niet naar Ajax gaan", vervolgt hij. "AZ wilde ook liever dat hij naar het buitenland zou gaan, maar hij had zelf een voorkeur voor PSV", haakt Kale in, waarop Kokkie nog eenmaal reageert. "Wat we net al tegen elkaar zeiden: ik had hem er graag bij gehad."
Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"
Ouazane wil voor kans gaan bij Ajax: "Het is wel even wennen..."
'Sean Steur (18) maakt transfer, contractduur bekend gemaakt'
Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."
'Edson Álvarez staat voor opmerkelijke stap naar de Bundesliga'
'Transfer Steur geschenk uit de hemel': "Na wanbeleid bij Ajax.."
Ajax verliest oefenwedstrijd: "Verdediging laat te wensen over"
Ouazane over trainer Míchel: "Hij vraagt hulp aan zijn assistenten"
BREAKING | 'Sean Steur vertrekt voor 27 miljoen euro bij Ajax'
'Drama voor oud-Ajacied Henderson: WK voorbij na ongelukkige val'
Planting over Ajacied: "Míchel heeft een klusje bedacht voor hem"
Wout Weghorst lacht: "Daar is inmiddels ook genoeg over gezegd"
'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"
Verweij onthult: "Jordi Cruijff is bezig met enkele kanonnen"
Ajax met 25 spelers op trainingskamp, Kasper Dolberg ontbreekt
Vink baalt flink: "Jordi Cruijff laat niets meer van zich horen"
FC Transfervrij: is 1 van deze Nederlanders een optie voor Ajax?
Weghorst eerlijk over stap naar FC Twente: "Zocht zelf contact"
Ten Hag geeft oud-Ajacied een pluim: "Dat bleek een gouden greep"
'Ajax en Trabzonspor zijn in gesprek over lucratieve ruildeal'
'Kans dat Dani Ceballos naar Ajax komt groeit door ontwikkeling'
'Daley Blind gespot met Ajacied, weg ligt vrij voor terugkeer'
"Als je Wout Weghorst kent, weet je dat het een gouden vent is"
Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"
Jordan Henderson struikelt over reclamebord: "Het lijkt ernstig"
'Kaplan lijkt definitieve transfer naar club te kunnen vergeten'
'Gaaei kan oud-Ajacied opvolgen bij fraaie club uit Duitsland'
Da Silva kritisch: "Clubs moeten spelers daarin beter begeleiden"
"De komst van Ter Stegen tekent de aanpak van Cruijff bij Ajax"
Henderson reageert op bizar gerucht: "De Viagra helpt zeker"