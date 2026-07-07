Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

PSV rondde maandagavond de transfer van Sven Mijnans af. De middenvelder had opties in het buitenland en sprak zelfs met Ajax-trainer Míchel, maar toen PSV kwam was de keuze gemaakt. En daar balen Ajax-fans Kale en Kokkie best van.

"Vriend Mijnans, die kwam voor jou en mij wel als een verrassing", vertelt Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. "Aan de ene kant vind ik het schijtirritant dat je dingen niet weet. Dat je niet weet wat er bij je club speelt. Waar zijn ze mee bezig? Met wie en met wat? Maar mensen, het is de afgelopen jaren niet vaak voorgekomen dat we niet wisten dat Ajax al gesprekken met een speler heeft gevoerd."

"Míchel heeft al gesproken met Mijnans, die overigens voor PSV kiest. En ik denk dat AZ daar ook... Al zouden ze hetzelfde willen betalen, dan zou hij niet naar Ajax gaan", vervolgt hij. "AZ wilde ook liever dat hij naar het buitenland zou gaan, maar hij had zelf een voorkeur voor PSV", haakt Kale in, waarop Kokkie nog eenmaal reageert. "Wat we net al tegen elkaar zeiden: ik had hem er graag bij gehad."