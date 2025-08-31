Ajax-fans bekritiseren Heitinga: "Fout ligt bij iedereen behalve..."

De woorden van John Heitinga na het 1-1 gelijkspel van Ajax tegen FC Volendam zijn slecht gevallen bij de achterban. Op X lieten Ajax-fans massaal weten niets te zien in hun huidige trainer.

Onder de posts van de club en bij de hashtag #VOLAJA volgden scherpe reacties. "Interview Heitinga tenenkrommend. Tranen staan in je ogen bij het horen van zo veel open deuren en clichés. Verlos ons van deze man die geen flauw idee heeft", schreef een supporter.

Een ander reageerde: "Haha, wat een interview. Fout ligt bij iedereen behalve Heitinga." Ook werd er gewezen op het gebrek aan overtuiging in zijn analyse: "Het interview van Heitinga is verontrustender dan het abominabele spel van het team."

De ergernis bij de fans is mede ingegeven door Heitinga’s eigen woorden. Na afloop wees hij nadrukkelijk naar zijn spelers. "Ik vond Oscar gewoon onvoldoende. Ik had er wel meer kunnen wisselen de eerste helft. Ook Raul Moro kreeg een veeg uit de pan: "Ik heb tegen Raul gezegd: je krijgt nog vijftien minuten, want ik was ook niet tevreden over hem."