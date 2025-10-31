Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-fans bereiden emotioneel eerbetoon voor tegen SC Heerenveen'

Cherine
Ajax-supporters met vlaggen en spandoeken
Ajax-supporters met vlaggen en spandoeken Foto: © Pro Shots

Tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen zaterdag staat er een speciaal eerbetoon gepland voor een overleden supporter. Patrick, een bevlogen lid van de Ultras Amsterdam, overleed recentelijk bij een tragisch incident op het water.

Het ongeluk vond plaats in Amsterdam, toen een vlet van de Koperen Ploeg, een lokale boot- en stuurmansvereniging, botste met een binnenvaartschip. Daarbij kwamen twee mensen om het leven: Patrick, een 30-jarige fan uit IJmuiden, en een 24-jarige man uit Haarlem. De politie onderzoekt nog hoe deze aanvaring kon gebeuren.

Ultras Amsterdam plaatste een emotioneel bericht op Instagram: "We gaan je missen maatje. Een echte is heengegaan." De supportersgroep bereidt mogelijk een grote actie voor ter nagedachtenis aan Patrick, waarbij naar verwachting veel vuurwerk zal worden gebruikt.

Het eerbetoon vindt naar verwachting plaats in de dertigste minuut van de wedstrijd, een verwijzing naar de leeftijd van Patrick. De aftrap van Ajax tegen Heerenveen is zaterdag om 16.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
KNVB Beker

Ajax in de koker: de 31 mogelijke tegenstanders in KNVB Beker

0
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena

'Ajax boekt toptransferbalans ondanks sportief en financieel verval'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd