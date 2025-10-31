'Ajax-fans bereiden emotioneel eerbetoon voor tegen SC Heerenveen'

Tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen zaterdag staat er een speciaal eerbetoon gepland voor een overleden supporter. Patrick, een bevlogen lid van de Ultras Amsterdam, overleed recentelijk bij een tragisch incident op het water.

Het ongeluk vond plaats in Amsterdam, toen een vlet van de Koperen Ploeg, een lokale boot- en stuurmansvereniging, botste met een binnenvaartschip. Daarbij kwamen twee mensen om het leven: Patrick, een 30-jarige fan uit IJmuiden, en een 24-jarige man uit Haarlem. De politie onderzoekt nog hoe deze aanvaring kon gebeuren.

Ultras Amsterdam plaatste een emotioneel bericht op Instagram: "We gaan je missen maatje. Een echte is heengegaan." De supportersgroep bereidt mogelijk een grote actie voor ter nagedachtenis aan Patrick, waarbij naar verwachting veel vuurwerk zal worden gebruikt.

Het eerbetoon vindt naar verwachting plaats in de dertigste minuut van de wedstrijd, een verwijzing naar de leeftijd van Patrick. De aftrap van Ajax tegen Heerenveen is zaterdag om 16.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.