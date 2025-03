Ajax won zondag in Eindhoven met 0-2 van PSV, maar Hugo Borst heeft niet genoten van de topper in de Eredivisie. De voetballiefhebber, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, had zich aanvankelijk nog wel verheugd op het dueli n het Philips Stadion.

"Bijna heel het seizoen hoor ik mezelf beweren dat de eredivisie zo opwindend is. Is dat wel zo? Als de topwedstrijden de maatstaf zijn weten we genoeg", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Ajax won ze allemaal. Maar hoe! Met een stalen tactische discipline, erg hard werken en amper technische brille. Voor al die magische wedstrijddagen zijn we flink opgepijpt, maar steeds viel het voetbal bitter tegen", blikt Borst terug.

"Afgelopen week trapte ik er weer in", vervolgt hij teleurgesteld. "Opgewonden raken van een naderende allesbeslissende topper. PSV - Ajax om half drie nog wel. Ik heb niks met kwart over twaalf of zondagavond acht uur. En een kwart-voor-vijfwedstrijd is het ook niet. Heerlijk, zei ik tegen mezelf: dat ze stipt om half drie zouden aftrappen was een goede voorbode. Nou, dat ouderwetse aanvangstijdstip was het beste dat PSV-Ajax te bieden had", stelt Borst.

"Nee, geen zaadwedstrijd", benadrukt hij. "Maar zo arremoeiïg. Efficiency First. Ajax-fans boeit het niet. Dat zijn tegenwoordig successupporters. De ware voetballiefhebber? Die moeten we uitleggen dat het Nederlands elftal vorige week de lat ineens gruwelijk hoog heeft gelegd. Twee keer op rij. Tegen Spanje dat wereldtop is. Los van het scoreverloop en de spanning zijn we getrakteerd op een hoog niveau dat vrijwel heel de wedstrijd werd gehaald", aldus Borst.

"De techniek liet de spelers zelden in de steek", constateert hij. "Laten we er niet omheen draaien. In de eerste wedstrijd, in Rotterdam, begon slechts één eredivisiespeler (Jorrel Hato) in de basis. In de return nul. Ronald Koeman stelde deze twee interlands slechts in het buitenland spelende Nederlanders op. Bondscoach Ronald Koeman heeft een ijzingwekkend signaal afgegeven. De eredivisie telt niet mee. Zelfs op de reservebank amper jongens uit de eredivisie. Zelfs de topscorer is niet welkom. Niemand rondt in Nederland beter af, en toch wordt Sem Steijn te licht bevonden door de bondscoach", besluit Borst.