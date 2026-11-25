Ajax-fans boos op clubleiding na absurde maatregelen De Klassieker
Ajax-supporters kunnen komende zaterdag niet zomaar meer aansluiten bij de laatste training voor De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdamse club heeft aangekondigd dat bezoekers vooraf een gratis toegangsbewijs moeten aanvragen. Bovendien geldt een maximum van 2.100 bezoekers op Sportpark De Toekomst. De maatregelen vallen niet goed bij een deel van de supporters.
Alleen fans met een geverifieerd Ajax-account kunnen een kaartje bemachtigen voor de uitzwaaitraining. Volgens de club is die maatregel nodig omdat eerdere edities te druk werden bezocht. Ajax wil voorkomen dat het sportpark overvol raakt en supporters bij de ingang moeten worden geweigerd. De poorten van Sportpark De Toekomst openen zaterdag om 10.00 uur. Een uur later begint de training onder leiding van hoofdtrainer Míchel Sánchez. Supporters mogen alleen de eerste 25 minuten aanwezig zijn. Daarna werkt de selectie het restant van de voorbereiding achter gesloten deuren af.
Ook rond het veld gelden verschillende beperkingen. Er zijn geen randactiviteiten en spelers delen geen handtekeningen uit en gaan niet op de foto met supporters. Het afsteken van vuurwerk is eveneens strikt verboden. Op X reageren supporters van Ajax met onbegrip en boosheid op de aangekondigde maatregelen. “Alles om het maar zo onaantrekkelijk mogelijk te maken…”, schrijft een teleurgestelde fan.
Een andere supporter zet vraagtekens bij het bezoekersmaximum: “Meer dan toegestaan? Wie bepaald hoeveel mensen er rond een veldje mogen staan kijken naar een training? Het is geen wedstrijd waarbij je je aan de capaciteit moet houden. Klinkt als een slechte smoes.” Ook de beperkte tijd die supporters krijgen om de training bij te wonen, leidt tot kritiek. “Hoop gedoe voor 25 minuten lol”, reageert een ander.
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