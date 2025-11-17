Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax-fans boos op De Telegraaf na minne uitspraak over Nuijten'

Paul Nuijten van Ajax
Paul Nuijten van Ajax Foto: © Pro Shots

Enkele Ajax-fans zijn kritisch op een passage over Paul Nuijten op de website van De Telegraaf. De 32-jarige Nuijten werkt momenteel als assistent-trainer van Fred Grim bij het eerste elftal van Ajax, maar werd in het artikel omschreven als ‘noodverbandje’. Dit stuit op verontwaardiging bij supporters.

Na het ontslag van John Heitinga, die op 6 november door de clubleiding werd weggestuurd, zit Grim op de bank als hoofdverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door Nuijten, die normaal gesproken trainer is van Ajax Onder 19. Volgens de spelersgroep maakt het duo tot nu toe een positieve indruk.

De Telegraaf meldde maandagochtend dat Denny Landzaat door Ajax is benaderd als extra assistent-trainer. Tegelijkertijd werd Nuijten’s huidige rol omschreven: “In de wedstrijd bij FC Utrecht moest Grim het doen met noodverbandje Paul Nuijten. De trainer van Ajax Onder 19 heeft slechts ervaring als hoofdopleidingen en interim-coach (één wedstrijd) van het Schotse Queen’s Park, waar hij door de huidige directeur voetbal Marijn Beuker naartoe werd gehaald.”

Op X gaat een screenshot van het artikel momenteel veelvuldig rond. Ajax-fans vinden de beschrijving van Nuijten volgens reacties ‘extreem respectloos’ en uiten hun kritiek op journalist Mike Verweij van De Telegraaf.

