Ajax-fans branden Ibrahimovic nu al af: "Talent van zijn moeder"

Maximilian Ibrahimovic, zoon van legendarisch oud-spits Zlatan Ibrahimovic, maakte maandagavond zijn debuut voor Jong Ajax. De aanvaller, dit seizoen gehuurd van AC Milan, kwam een kwartier voor tijd in het thuisduel tegen Roda JC (2-2) binnen de lijnen, maar kon weinig invloed uitoefenen. Sommige Ajax-supporters zien nu al weinig toekomst voor de jonge Zweed.

Ibrahimovic junior zat maandagavond voor het eerst bij de selectie van Jong Ajax, waar hij de komende maanden waarschijnlijk zijn speelminuten gaat maken. Als de Amsterdammers overtuigd raken van zijn kwaliteiten, kan hij voor 3,5 miljoen euro definitief worden overgenomen.

Jong Ajax-trainer Willem Weijs bracht de pas een week in Amsterdam verblijvende linksbuiten een kwartier voor tijd in het veld tegen Roda JC. De debutant kon nog geen stempel drukken en kreeg bovendien direct een gele kaart.

Ondanks het korte optreden zijn sommige fans al kritisch over Ibrahimovic. "Ibrahimovic heeft het voetbaltalent geërfd van zijn moeder, denk ik. Vijftien minuten gezien en die optie gaan wij over zes maanden niet lichten, lijkt mij. Handelt steeds veel te traag, heeft de snelheid niet voor een buitenspeler, etc.", schrijft een supporter. Een ander voegt toe: "Nee, dat gaat hem niet worden."