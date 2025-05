Ajax-fans creëren 'heilig' product voor Farioli: "Moest hard lachen"

De bedenkers van het initiatief begonnen met de ontwikkeling toen Ajax negen punten losstond in de titelstrijd. "Toen we negen punten losstonden, begonnen we echt te dromen," vertelt mede-initiatiefnemer Reinier Steures in gesprek met Het Parool. "Om in te haken op een eventueel kampioenschap kwamen we al snel op holy Farioli."

Het plan was om bij een landstitel een complete installatie te bouwen in een winkel in Amsterdam-Noord. "Compleet met een aftapmachine waar mensen zelf 'heilige' FariOli zouden kunnen komen tappen, en zilveren kampioensschalen vol bruschetta."

Hoewel Ajax op de slotdag het kampioenschap verspeelde, werd de ludieke actie alsnog doorgezet. Per toeval kreeg Farioli zelf al eerder een voorproefje. "Ik riep: 'Kom op, lekker rennen!' En meteen daarna: "Nee wacht, stop! Dit moet je zien. En ik liet hem het plaatje zien op mijn telefoon. Hij moest er heel hard om lachen."

Uiteindelijk verschenen er toch een aantal blikken FariOli. "Puur als liefdevol erebedankje en gebaar voor de man die volgens veel Amsterdammers het plezier terugbracht bij Ajax," aldus Steures.