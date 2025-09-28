Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax-fans eisen vertrek Heitinga: "Gooi deze man eruit en snel"

Thomas
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De onvrede onder de aanhang van Ajax groeit met de week, en bereikte zaterdagavond een nieuw kookpunt na de moeizame 2-1 overwinning op NAC Breda. Ondanks de drie punten viel het spel van de Amsterdammers opnieuw zwaar tegen, en de roep om het vertrek van trainer John Heitinga klinkt steeds luider.

Ajax had het opvallend moeilijk tegen de promovendus en kwam slechts met de schrik vrij. Goals van Oscar Gloukh en Kenneth Taylor bleken uiteindelijk voldoende, maar NAC zag twee doelpunten afgekeurd worden en eindigde het duel met tien man. 

De bezoekers kregen complimenten voor hun spel, terwijl Ajax nauwelijks tot kansen kwam en opnieuw zonder overtuiging speelde.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga
