Ajax-fans ergeren zich: "Had gehoopt dat Kroes die verkocht had"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar op de tribunes was er veel gemor. Supporters stoorden zich niet alleen het spel, maar daarnaast waren er ook (weer) veel klachten over de megafoon in de Johan Cruijff Arena.

"Kan die vreselijke gast met z’n megafoon niet worden verwijderd uit de ArenA? De hel.. Ook voor TV niet te doen", laat Bob van Oosterhout weten via X. Veel mensen zijn het met hem eens. "Stilletjes gehoopt dat die malloot in de Arena met z'n megafoon dit seizoen zou ontbreken", valt te lezen.

Maarten Kagie toonde zich eveneens kritisch. "Daar heb je die droeftoeter weer met zijn megafoon in de Arena. Hoeveel zegt het over je ‘sfeervolle’ stadion dat je supporters moeten worden opgejut per megafoon?" Meike Klaassens is ook geen fan. "Oh ja, die megafoon. Enige wat ik niet heb gemist in de zomerstop van de Eredivisie", reageert ze.