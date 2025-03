Ajax-fans floten oud-PSV'er uit: "Onze wereldkampioen bleef kalm"

Eintracht Frankfurt won donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 van Ajax. De Duitsers hebben hierdoor een goede uitgangspositie om de kwartfinale van de Europa League te bereiken. De Duitse media zijn lovend over het opreden van Eintracht Frankfurt.

"Wat een wedstrijd in Amsterdam!", schrijft BILD na de wedstrijd. "Eintracht Frankfurt heeft na de zege op Ajax alle kaarten in handen voor de return." De krant hoorde dat Mario Götze voor en tijdens de wedstrijd soms werd uitgefloten door het Ajax-publiek. "Hij speelde tussen 2020 en 2022 voor rivaal PSV. Gelukkig bleef onze wereldkampioen kalm. Hij bereidde zelfs de gelijkmaker van Hugo Larsson voor."

Der Spiegel zag een moedig Frankfurt in de ArenA "Eintracht heeft nu een uitstekende uitgangspositie. Bij de vroege openingstreffer van Brobbey zag Trapp er niet goed uit, maar het bracht de bezoekers uit Frankfurt niet van de wijs. Met een superieur optreden zette de Europa League-winnaar van 2022 een grote stap richting de kwartfinales."

Tagesschau zag dat Ajax in de slotfase nog gevaarlijk werd. "Ajax had lange tijd niet veel te bieden. Maar in de slotfase begon Eintracht alsnog te trillen. Ajax ging op jacht naar de gelijkmaker en hield de Hessen minutenlang op eigen helft. Het team van trainer Dino Topmöller wist de druk amper van de ketel te halen, maar kreeg de Nederlanders uiteindelijk op de knieën door moedig te verdedigen", aldus Tagesschau.