Ajax-fans genieten van antwoord Sergiño Dest op pikante vraag

Sergiño Dest verscheen afgelopen week op de première van de nieuwe film Vakkenvullers XL. De vleugelverdediger van PSV en voormalig Ajacied werd naar zijn favoriete club gevraagd, maar een duidelijk antwoord wilde Dest niet geven.

Als hij gevraagd wordt wat de mooiste club is waar hij ooit voor speelde, volgt een opmerkelijk antwoord. "Daar ga ik geen antwoord op geven, op dit moment", begint Dest ietwat cryptisch voor de camera van LadsNVO. Vervolgens hoort hij dat hij ook mag kiezen uit clubs in het buitenland. "Oh, ik dacht in Nederland. Ja, FC Barcelona, zeker."

