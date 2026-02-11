Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

Ajax-fans genieten van antwoord Sergiño Dest op pikante vraag

Stefan
Sergiño Dest
Sergiño Dest Foto: © BSR Agency

Sergiño Dest verscheen afgelopen week op de première van de nieuwe film Vakkenvullers XL. De vleugelverdediger van PSV en voormalig Ajacied werd naar zijn favoriete club gevraagd, maar een duidelijk antwoord wilde Dest niet geven.

Als hij gevraagd wordt wat de mooiste club is waar hij ooit voor speelde, volgt een opmerkelijk antwoord. "Daar ga ik geen antwoord op geven, op dit moment", begint Dest ietwat cryptisch voor de camera van LadsNVO. Vervolgens hoort hij dat hij ook mag kiezen uit clubs in het buitenland. "Oh, ik dacht in Nederland. Ja, FC Barcelona, zeker."

Supporters van Ajax lachen om het antwoord van Dest. "Hahaha, breng Dest terug naar Amsterdam", valt te lezen. "Sergiño Dest is en blijft een Ajacied." Ook een supporter van PSV reageert onder de video. "Ajacieden met een sprankje blijdschap omdat ze denken dat hij Ajax wilde zeggen."

