Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-fans gooien shirt naar speler: "Niet goed, shirt terug"

Niek
Ajax-spelers lopen richting het uitvak in Alkmaar
Ajax-spelers lopen richting het uitvak in Alkmaar Foto: © MTB-Photo

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 6-0 (!) op bezoek bij AZ en dat zorgde na afloop voor teleurstelling en frustratie bij de meegereisde supporters. Bij het uitvak was er ook nog een ontzettend pijnlijk moment voor Anton Gaaei, zo weet Ajax Life te melden. 

"Ajax liet zich op werkelijk alle fronten aftroeven en de spelers meldden zich na afloop met de staart tussen de benen bij het gefrustreerde uitvak. Daar kregen ze het advies om te gaan voetballen. Anton Gaaei dacht er goed aan te doen zijn shirtje in het vak te werpen", blikt de fansite terug. 

"De Deen kreeg deze direct retour afzender. Hij mocht ‘m houden. Niet goed, shirt terug", legt Ajax Life uit. De ploeg van trainer Fred Grim krijgt zaterdag de kans om zich te revancheren. Ajax speelt dan namelijk in de Johan Cruijff Arena een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

Ajax hoort schorsing van Owen Wijndal na oliedomme rode kaart

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd