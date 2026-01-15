Ajax-fans gooien shirt naar speler: "Niet goed, shirt terug"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 6-0 (!) op bezoek bij AZ en dat zorgde na afloop voor teleurstelling en frustratie bij de meegereisde supporters. Bij het uitvak was er ook nog een ontzettend pijnlijk moment voor Anton Gaaei, zo weet Ajax Life te melden.

"Ajax liet zich op werkelijk alle fronten aftroeven en de spelers meldden zich na afloop met de staart tussen de benen bij het gefrustreerde uitvak. Daar kregen ze het advies om te gaan voetballen. Anton Gaaei dacht er goed aan te doen zijn shirtje in het vak te werpen", blikt de fansite terug.

"De Deen kreeg deze direct retour afzender. Hij mocht ‘m houden. Niet goed, shirt terug", legt Ajax Life uit. De ploeg van trainer Fred Grim krijgt zaterdag de kans om zich te revancheren. Ajax speelt dan namelijk in de Johan Cruijff Arena een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.