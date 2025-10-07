AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Ajax-fans gruwelen na aanstelling Grim: "Misselijk van mijn club"

Amber
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax-supporters reageren op X massaal verontwaardigd op de benoeming van Fred Grim als nieuwe assistent van John Heitinga. De club maakte het nieuws dinsdag bekend, waarna de reacties niet mals waren.

"Ik word misselijk van mijn club", schrijft een fan, een sentiment dat door velen wordt gedeeld. "Stop maar met de club. John bepaalt even dat hij Fred Grim wil. Echt, stop er maar mee", deelt een ander. 

"We vonden op zolder nog iemand met Ajax-DNA. Dood- en doodziek van deze nepotistische teringbende", is een andere supporter kritisch.

