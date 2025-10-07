Lees over het eerste elftal van Ajax
Ajax-fans gruwelen na aanstelling Grim: "Misselijk van mijn club"
Fred Grim Foto: © Pro Shots
Ajax-supporters reageren op X massaal verontwaardigd op de benoeming van Fred Grim als nieuwe assistent van John Heitinga. De club maakte het nieuws dinsdag bekend, waarna de reacties niet mals waren.
"Ik word misselijk van mijn club", schrijft een fan, een sentiment dat door velen wordt gedeeld. "Stop maar met de club. John bepaalt even dat hij Fred Grim wil. Echt, stop er maar mee", deelt een ander.
"We vonden op zolder nog iemand met Ajax-DNA. Dood- en doodziek van deze nepotistische teringbende", is een andere supporter kritisch.
