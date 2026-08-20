Ajax-fans halen uit naar Ziggo: "Schandalig voor hoofdsponsor"
De aankondiging dat FC Sion - Ajax donderdagavond alleen tegen betaling via KIJK te zien is, zorgt voor veel woede onder Ajax-supporters. Vooral Ziggo Sport krijgt het op sociale media flink te verduren, ondanks de uitleg dat de uitzendrechten buiten het reguliere UEFA-pakket vallen.
Ziggo Sport maakte zondagavond bekend dat de play-offs van de Conference League niet onder het rechtenpakket vallen dat de zender bezit. Omdat FC Sion als thuisspelende club de uitzendrechten zelf mocht verkopen, kon KIJK die rechten bemachtigen. Supporters moeten 4,99 euro betalen om de livestream te bekijken.
Dat zorgt voor veel frustratie. "Ziggo als sponsor van Ajax, maar Ziggo kan Ajax niet uitzenden", reageert een supporter cynisch op Instagram. Een andere fan is nog duidelijker. "Schandalig voor een hoofdsponsor van Ajax." Ook de maandelijkse kosten van een Ziggo-abonnement worden erbij gehaald. "Jullie moeten toch de hoogste bieder zijn? Daar betaal ik immers maandelijks voor", klinkt het op X.
Dat supporters bovenop hun bestaande abonnementen opnieuw apart moeten betalen, valt eveneens slecht. "En weer vijf euro betalen. Ik heb niet voor niets Ziggo afgesloten. Lekker geregeld weer", schrijft een Ajax-fan.
Een andere supporter trekt de vergelijking met de groeiende hoeveelheid streamingdiensten. "Het is net als met al die streamingdiensten. De content is verspreid en het is drie keer zo duur geworden."
Voor sommige fans gaat de discussie vooral over de toegankelijkheid van voetbal. "Voetbal hoort voor de supporters te zijn. Maar nee hoor, het draait allemaal weer om geld."
Ook bestaat de vrees dat dergelijke constructies vaker zullen voorkomen. "Triest dat hier speciale regelgeving voor geldt. Dit mag toch niet de toekomst worden."
Niet iedereen legt de verantwoordelijkheid bij Ziggo of Ajax. Sommige supporters wijzen erop dat FC Sion zelf de rechten mocht verkopen. Toch overheerst online vooral de irritatie over het betalen per wedstrijd. "Pay Per View is schandalig."
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax-fans halen uit naar Ziggo: "Schandalig voor hoofdsponsor"
Ajax gewaarschuwd voor FC Sion: "Ik had het daar veel zwaarder"
Horeca woedend om Europees duel van Ajax: "Bekijk het ff lekker!"
Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond
Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies
Jans uit lof voor Ajacied: "Ik ben enorm onder de indruk van hem"
Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"
'Ajax en Lazio akkoord over huurdeal: optie tot koop 7,5 miljoen'
Kraay zag liever oud-Ajacieden als bondscoach: "Terpetijnzeiken"
Veltman haalt keihard uit naar fans van Ajax: "Ik heb me vergist"
Driessen pessimistisch: "Denk dat Ajax weinig zulke spelers heeft"
NEC-directeur verbaasd: "Hele dag gebeld over dat bod van Ajax"
Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"
Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag
Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM
'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"
Koopoptie Camara valt lager uit: "Zonder enige verplichting"
'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'
'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'
Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"
'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'
'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'
'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'
'RB Leipzig zag Lutsharel Geertruida liever naar Ajax verkassen'
'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'
Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"
Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"
'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'