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Ajax supporters en sfeer

Ajax-fans halen uit naar Ziggo: "Schandalig voor hoofdsponsor"

Amber
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina Foto: © BSR Agency

De aankondiging dat FC Sion - Ajax donderdagavond alleen tegen betaling via KIJK te zien is, zorgt voor veel woede onder Ajax-supporters. Vooral Ziggo Sport krijgt het op sociale media flink te verduren, ondanks de uitleg dat de uitzendrechten buiten het reguliere UEFA-pakket vallen.

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Ziggo Sport maakte zondagavond bekend dat de play-offs van de Conference League niet onder het rechtenpakket vallen dat de zender bezit. Omdat FC Sion als thuisspelende club de uitzendrechten zelf mocht verkopen, kon KIJK die rechten bemachtigen. Supporters moeten 4,99 euro betalen om de livestream te bekijken.

Dat zorgt voor veel frustratie. "Ziggo als sponsor van Ajax, maar Ziggo kan Ajax niet uitzenden", reageert een supporter cynisch op Instagram. Een andere fan is nog duidelijker. "Schandalig voor een hoofdsponsor van Ajax." Ook de maandelijkse kosten van een Ziggo-abonnement worden erbij gehaald. "Jullie moeten toch de hoogste bieder zijn? Daar betaal ik immers maandelijks voor", klinkt het op X.

Dat supporters bovenop hun bestaande abonnementen opnieuw apart moeten betalen, valt eveneens slecht. "En weer vijf euro betalen. Ik heb niet voor niets Ziggo afgesloten. Lekker geregeld weer", schrijft een Ajax-fan.

Een andere supporter trekt de vergelijking met de groeiende hoeveelheid streamingdiensten. "Het is net als met al die streamingdiensten. De content is verspreid en het is drie keer zo duur geworden."

Voor sommige fans gaat de discussie vooral over de toegankelijkheid van voetbal. "Voetbal hoort voor de supporters te zijn. Maar nee hoor, het draait allemaal weer om geld."

Ook bestaat de vrees dat dergelijke constructies vaker zullen voorkomen. "Triest dat hier speciale regelgeving voor geldt. Dit mag toch niet de toekomst worden."

Niet iedereen legt de verantwoordelijkheid bij Ziggo of Ajax. Sommige supporters wijzen erop dat FC Sion zelf de rechten mocht verkopen. Toch overheerst online vooral de irritatie over het betalen per wedstrijd. "Pay Per View is schandalig."

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