Ajax-fans hekelen 'gênant' gelijkspel: "Schandalige vertoning"

Het optreden van Ajax in de Conference League-return tegen Shelbourne FC heeft voor de nodige frustratie gezorgd bij de achterban. In Dublin hadden de Amsterdammers veel moeite met de nummer vijf van Ierland en wisten ze nauwelijks controle over de wedstrijd te krijgen.

Ajax kwam onder Míchel Sánchez twee keer op voorsprong, maar slaagde er geen moment in om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Shelbourne kwam beide keren terug in de wedstrijd en hield de Amsterdammers lange tijd bezig.

Ook de zomerse versterkingen konden het verschil niet maken. Dat leidde op sociale media tot de nodige kritiek vanuit de Ajax-aanhang, die weinig te spreken was over het vertoonde spel. Ajax speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk, maar plaatste zich wel voor de play-offs van de Conference League.