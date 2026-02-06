Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax supporters en sfeer

Ajax-fans houden metro tegen en spuiten in recordtempo graffiti

Bjorn
bron: RTL Nieuws
Ajax-fans met vlaggen in Amsterdam
Ajax-fans met vlaggen in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Een opvallende actie van een groep Ajax-supporters. Op verschillende Instagram-accounts verscheen donderdagavond een video waarop te zien is dat gemaskerde mannen een metrostel in Amsterdam tegenhielden en in recordtempo de letters 'Ultras' erop zetten. 

De accounts zijn volgens RTL Nieuws gelinkt aan Ajax-aanhangers. Het filmpje, dat is opgenomen bij station Venserpolder vlakbij de Johan Cruijff ArenA, is inmiddels niet meer te zien. Wel plaatste een van de kanalen een story op Instagram met de tekst: "De video is offline gehaald na het ontstaan van commotie door RTL."

Het is niet duidelijk wanneer de video gemaakt is. Te zien was dat de mannen een metrostel tot stilstand houden door verschillende deuren open te houden. Binnen enkele minuten spuiten ze de letters ULTRAS over de volle hoogte van het rijtuig, vermoedelijk een verwijzing naar Ultras Amsterdam. 

