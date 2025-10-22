Het laatste Ajax Nieuws
Ajax-fans in Engeland woest op Heitinga na wissel: "Johnny rot op"
John Heitinga op Stamford Bridge Foto: © Pro Shots
Ajax leek aardig goed te beginnen tegen Chelsea en niet gelijk in het mes te lopen, maar na de vroege rode kaart van Kenneth Taylor ging het toch al gauw mis voor de Amsterdammers.
Direct na de rode kaart viel de 1-0 van Chelsea, waarna Ajax-fans die mee zijn gereisd zagen dat Heitinga Gloukh eruit haalde voor Mokio. Dat viel niet in goede aarde bij de gewisselde speler maar ook bij de fans. Zij riepen massaal: "Johny, rot op", waarna het ook op X los ging.
Hieronder een greep uit de reacties:
