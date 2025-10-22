Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Ajax-fans in Engeland woest op Heitinga na wissel: "Johnny rot op"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
John Heitinga op Stamford Bridge
John Heitinga op Stamford Bridge Foto: © Pro Shots

Ajax leek aardig goed te beginnen tegen Chelsea en niet gelijk in het mes te lopen, maar na de vroege rode kaart van Kenneth Taylor ging het toch al gauw mis voor de Amsterdammers.

Direct na de rode kaart viel de 1-0 van Chelsea, waarna Ajax-fans die mee zijn gereisd zagen dat Heitinga Gloukh eruit haalde voor Mokio. Dat viel niet in goede aarde bij de gewisselde speler maar ook bij de fans. Zij riepen massaal: "Johny, rot op", waarna het ook op X los ging. 

Hieronder een greep uit de reacties:

Gerelateerd:
Wout Weghorst en Moises Caicedo

Weghorst met wond van het veld: "Heb nu een beetje hoofdpijn"

John Heitinga staat beteuterd langs de lijn bij Chelsea uit

'Ajax door de gehaktmolen bij Chelsea, positie Heitinga wankelt'

Het laatste Ajax Nieuws
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

