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Ajax-fans in Kroatië krijgen advies: "In hun hotelkamer blijven"

Niek
Hajduk Split-supporters in het Poljud Stadion
Hajduk Split-supporters in het Poljud Stadion Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen Hajduk Split, maar het is helaas nog niet erg gezellig in Kroatië. De supportersvereniging van Ajax heeft zelfs al verhalen gehoord dat er mensen teruggekeerd zijn naar Amsterdam vanwege de onveilige situatie. 

"De lol is eraf", reageert Fabian Nagtzaam op de website van AT5. "Er zijn schermutselingen geweest en een aantal supporters is aangevallen, maar dat heb ik allemaal uit tweede hand. Ik heb nog geen beelden gezien. Wij adviseren mensen vandaag voornamelijk in hun hotelkamer te blijven en vanaf het ingerichte verzamelpunt vanmiddag samen naar het stadion te reizen." 

Een Ajax-supporter die sprak met ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft overigens weinig gemerkt van de onrust. "Dat hoor ik ook hier en daar, maar je moet het niet opzoeken", adviseert hij. "Het valt wel mee als je je normaal gedraagt. Als je gaat provoceren en gek doen, dan kun je wel klappen krijgen", lacht de fan, die uiteraard niet alleen is afgereisd. 

"Mijn vader kan helaas niet meer, die is helaas overleden drie jaar geleden. Daar gingen we ook altijd mee", blikt hij terug. "En nu ben ik met mijn moeder inderdaad en met mijn broer, maar die wil niet op camera... We maken er een familie-uitje van. Er komen nog andere jongens uit Lochem, daar komen we vandaan. Dus die komen we in de stad ook tegen: dus altijd gezellig", besluit hij enthousiast. 

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