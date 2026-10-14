Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's)
Achttien supporters van Ajax zijn dinsdag opgepakt in het Kroatische Split, zo valt te lezen op de nieuwssite Tportal en de onlinekrant index.hr. Voetbal Ultras bevestigt het nieuws en heeft via social media foto's gedeeld. Op de website Dalmatinski zijn ook enkele video's te zien van de arrestaties in Riva.
Volgens Vandaag Inside hadden de Ajax-fans wapens bij zich en lagen er stenen op de tafels. Het lijkt sowieso geen hele gezellige 'awayday' te worden, want Fabian Nagtzaam heeft ook een verontrustend bericht van een supporter online gezet via X. De betreffende fan nam 's nachts via Bolt een taxi richting de stad.
"We werden ingesloten door een groep van zo'n 20 mannen met bivakmutsen en wapens", blikt hij terug. "Ik heb ook weleens eerder vechtpartijen of wat ook gezien, maar dit is echt andere koek. Vooral vanavond en morgen rond de wedstrijd (vooral na de wedstrijd) wordt het chaos", voorspelt hij.
"Ik wil niemand bang maken, maar iedereen die nog gaat ernstig serieus waarschuwen voor de gevaren, waarbij je gewoon kansloos bent. (...) We zijn na 1 minuut in Split al aangevallen, het is naïef te denken dat het daarbij blijft. Hopelijk blijft de rest van onze mensen ongedeerd. Maar, voorzichtig zijn alleen, is niet genoeg", benadrukt hij. Nagtzaam doet een beroep op alle Ajax-supporters en vraagt om 'goed op elkaar te passen' de komende dagen.
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Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's)
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