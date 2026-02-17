Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

Kale en Kokkie maken de overstap naar een ander platform, zo valt te lezen op de website van AT5 . De twee bekende Ajax-supporters hebben een transfer gemaakt, maar 'Kale' wil nog niet verklappen om welke partij het gaat.

"Dit is voor ons heel raar, heel vreemd. We zijn hier 15 jaar onder dak geweest en we hebben het hier altijd ontzettend gezellig gehad. Maar soms komt er een aantal dingen op je pad waar je geen nee tegen kan zeggen", legt hij uit. "Het was verschrikkelijk leuk. We hebben hier altijd een goede samenwerking gehad, ook met Sam (verslaggever Sammie van der Broek, red.) niet te vergeten", aldus Kale.

Menko Arends, adjunct-hoofdredacteur van AT5, legt zich neer bij het vertrek van het duo. "Kale en Kokkie en AT5 is altijd een gouden combinatie geweest", beseft hij. "Ze zijn voor veel Ajacieden iconen geworden. Ze raken zo vaak de juiste snaar bij veel fans, omdat ze dezelfde rauwe emotie over Ajax delen en echt de stem zijn van de supporter. En de onvervalste humor natuurlijk, die maakt het duo bijzonder", aldus Arends.

"Ook de makers achter de schermen hebben door de jaren heen veel bijgedragen aan het succes van Kale en Kokkie", vervolgt hij. "Ik ken de mannen al zo lang dat ik me bijna niet kan voorstellen dat ze straks iets anders gaan doen. Maar AT5 leidt talent op, blijkbaar ook iets ouder talent, en talent vliegt uit. Zo hoort het te zijn en ik gun de mannen het allerbeste", besluit Arends over de twee trouwe fans van de club uit Amsterdam.