Ajax-fans klaar met eigen speler: "Allerslechtste aankoop ooit!"

Raúl Moro heeft woensdagavond opnieuw geen sterke indruk achtergelaten in het duel van Ajax met Qarabag. De Spanjaard kreeg weer eens een basisplaats van Fred Grim, maar slaagde er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

In de vorige competitiewedstrijd, de met 2-0 gewonnen ontmoeting met FC Groningen, bleef Moro nog negentig minuten op de bank. Debutant Pharrel Nash kreeg toen wel speeltijd. Grim nam de aanvaller daarna even apart, zo vertelde hij op de persconferentie, om uit te leggen waar Moro aan moet werken. Hoewel Moro inmiddels definitief speler van Ajax is, lijkt zijn positie in de basis allerminst zeker. Op links krijgt doorgaans Mika Godts de voorkeur, terwijl Rayane Bounida meestal vanaf rechts start. Tegen Qarabag lukt het de kleine dribbelaar opnieuw niet om potten te breken.

In de eerste helft leed hij acht keer balverlies en schoot hij een poging van afstand ver over het doel. In de slotfase kregen hij en Oscar Gloukh een enorme kans om Ajax op 2-1 te zetten, maar de twee dure aanwinsten speelden de gelegenheid bijzonder slecht uit. Op X regent het kritiek. Een kijker vraagt zich af: "Die scout van Moro, hé… Had die toevallig een hond en een witte stok bij zich?" Een ander schrijft: "Wat een matige speler die Moro. Had ik veel meer van verwacht na het EK Onder 21 deze zomer."

Ook wordt verwezen naar een oud-Ajacied: "De Spaanse Amin Younes is echt een te groot compliment voor Moro tot nog toe." Een gebruiker doet een alternatieve suggestie: "Ben geen fan van spelers gelijk afbranden maar laat Moro anders even wat ritme opdoen bij Jong Ajax." De toon wordt vervolgens nog harder: "Moro is de allerslechtste aankoop ooit!" Daarnaast klinkt het: "Geef Moro gratis terug aan Valladolid. Ik vind het mooi geweest zo." Een laatste gebruiker vat samen: "Moro tot nu toe een aardige miskoop van Ajax, die heeft werkelijk nog niks goeds laten zien."

Ajax haalde Moro afgelopen zomer voor 11 miljoen euro op bij Real Valladolid. De club wilde hem eigenlijk al in de winter aantrekken, maar een blessure verhinderde toen een transfer.