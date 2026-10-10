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Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"

Sara
bron: Ajax
Het spandoek voor Dusan Tadic in de Johan Cruijff Arena
Het spandoek voor Dusan Tadic in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic is warm welkom geheten in de Johan Cruijff Arena. De Ajax-supporters pakten uit met een enorm spandoek voor de oud-Ajacied, die de afgelopen dagen de meest besproken NEC'er is vanwege zijn openhartige interview.

In het interview met NU.nl liet de oud-Ajacied weten hoe groot zijn liefde is voor zijn oude club. Hij kreeg echter veel kritiek over de manier waarop hij zijn eigen ploeggenoten daarmee te kort deed.  

De 37-jarige aanvaller werd desondanks zeer welkom geheten in de Johan Cruijff Arena voorafgaand aan het duel tussen Ajax en NEC. De Amsterdammers delen foto's van het spandoek waarop (vertaald) staat: "Eens onze aanvoerder, voor altijd een van ons".

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