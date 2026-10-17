Ajax-fans krijgen deel spandoeken terug van harde kern Hajduk Split

Ajax-fans zijn hun spandoeken in de nacht na het duel van Ajax met Hajduk Split kwijt geraakt. Kroatische fans van de harde kern Torcida hebben deze na een omsingeling van een taxi gestolen. Een dag later heeft de harde kern van de Kroatische club besloten meerdere doeken terug te geven aan de Ajax-fans.

"Er komen nieuwe berichten uit Split over de gestolen Ajax-spandoeken", schrijft Casual Ultra op Facebook. Dit account deed ook als eerst melding van de gestolen spandoeken. "De spandoeken van Tum en Paddy zouden uit respect worden teruggegeven. Het spandoek van F-Side zou echter door Split worden achtergehouden."

"Tegelijkertijd zou er respect zijn betuigd voor het feit dat Ajax de reis naar Split heeft gemaakt. Maar één ding is duidelijk: de Balkan is van een heel ander niveau en Ajax zou dat op de harde manier hebben ondervonden", vervolgt het account.