Ajax-fans krijgen geld terug wanwege niet-werkende livestream

Talpa heeft besloten alle betalende gebruikers van de livestream van de Europese wedstrijd FC Sion - Ajax te compenseren. Dat heeft Talpa vrijdagmiddag bekendgemaakt. De streamingsdienst KIJK kampte met technische problemen waardoor een deel van de wedstrijd niet te zien was.

"Hoewel een deel van de kijkers de livestream goed heeft kunnen volgen, vinden we het uiteraard erg vervelend dat een groep gebruikers niet direct toegang had tot de stream", meldt een woordvoerder. "Dat staat haaks op de kwaliteit en ervaring die we onze kijkers willen bieden. Alle betalende gebruikers ontvangen daarom het volledige aankoopbedrag van €4,99 terug op hun rekening."

Alle betalende gebruikers ontvangen binnenkort het volledige aankoopbedrag van 4,99 euro terug op hun bankrekening. Talpa belooft verder dat het platform vanaf nu weer goed zal functioneren. "We gaan ervoor zorgen dat kijkers bij toekomstige evenementen weer kunnen rekenen op de hoge standaard die zij van ons gewend zijn."