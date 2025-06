Ajax-fans krijgen hoop: "Een vertrek ligt nu iets genuanceerder"

Jorrel Hato en Kenneth Taylor hebben er niet veel problemen mee om nog een seizoen bij Ajax te blijven. Het duo wordt sterk gelinkt aan een zomerse transfer, maar volgens Johan Inan is dat geen uitgemaakte zaak.

Ajax lijkt deze zomer afscheid te nemen van een aantal vaste krachten. "Je kunt het in verschillende categorieën verdelen. Eén is de steunpilaren, met Brobbey, Henderson, Taylor, Hato en Sutalo", begint Inan in de AD Voetbalpodcast. "Een paar maanden geleden leken ze allemaal op de nominatie te staan om te vertrekken. Ik verwacht dat Henderson en Brobbey zullen vertrekken, bij Hato en Taylor ligt dat inmiddels iets genuanceerder."

Hato wordt gevolgd door meerdere Europese topclubs, maar hoeft niet per se weg. "Hato heeft aangegeven: er moet echt een hele goede club voorbij komen. Ik moet het project echt zien zitten, anders kan ik besluiten om nog een jaar bij Ajax te blijven. Dat hoeft helemaal niet slecht te zijn voor mijn ontwikkeling", legt Inan uit.

Dat geldt ook voor Taylor. "Hij is heel kieskeurig en zou er geen moeite mee hebben om nog een jaar te blijven", weet de clubwatcher. "Als Ajax de Champions League zou halen, dan mocht hij vertrekken en werkt de club mee. Maar technisch directeur Alex Kroes heeft ook aangegeven dat ze het helemaal niet erg vinden als Taylor, die ze toch wel als beste speler van het afgelopen seizoen zien, nog een jaartje blijft in Amsterdam."