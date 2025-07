Ajax-fans loven drietal smaakmakers tijdens seizoensvoorbereiding

Ajax werkt woensdag zijn derde oefenwedstrijd van de voorbereiding af, dit keer tegen het Griekse PAOK Thessaloniki. In de eerste helft springen vooral drie spelers eruit: Youri Baas, Jorthy Mokio en Aaron Bouwman. De twee centrale verdedigers en de controlerende middenvelder vormen een solide en goed op elkaar ingespeelde linie.

Na eerdere oefenduels tegen Hibernian (6-3 winst) en AGF (1-1 gelijkspel), laat Ajax tegen PAOK een defensief stabiele indruk achter. De Amsterdammers geven nauwelijks kansen weg, al blijft het aantal uitgespeelde aanvallen beperkt. De verdedigende organisatie oogst positieve reacties van fans op X.

Youri Baas was vorig seizoen nog basisspeler tot zijn blessure, terwijl Bouwman nog wacht op zijn officiële debuut in Ajax 1. Mokio heeft al wel minuten gemaakt, maar is nog geen vaste kracht. Door het vertrek van Jordan Henderson lijkt zijn perspectief op speeltijd nu wel toegenomen.