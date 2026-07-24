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Ajax-fans lyrisch: "Hij is een belachelijk goede voetballer"

Gijs Kila
bron: Twitter
Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla
Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla Foto: © Pro Shots

Ajax-supporters zijn na de 4-1 overwinning op FK Vojvodina vooral enthousiast over het vierde doelpunt. De zeventienjarige Abdellah Ouazane verzorgde met een knappe individuele actie de assist op de zestienjarige Mohamed Abdalla, die daarmee de eindstand bepaalde.

Abdalla schreef met zijn treffer bovendien geschiedenis. Met 16 jaar en 277 dagen is hij de jongste doelpuntenmaker ooit van een Nederlandse club in Europees verband.

Op sociale media regent het complimenten voor Ouazane, die met een fraaie actie in de kleine ruimte de aanval opzette. "Jeetje, wat een kap van Ouazane.", "Ouazane is een belachelijk goede voetballer."

Supporters genieten daarnaast van het feit dat twee jeugdspelers verantwoordelijk waren voor de vierde Amsterdamse treffer. "Een 17-jarige met een assist op een 16-jarige. Dát is Ajax.", "De jeugd heeft de toekomst. Zo’n Ouazane is technisch superieur aan alles wat er voor de rest op het veld staat.", "Ouazane gaat dit seizoen echt doorbreken."

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