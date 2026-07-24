Ajax-fans lyrisch: "Hij is een belachelijk goede voetballer"
Ajax-supporters zijn na de 4-1 overwinning op FK Vojvodina vooral enthousiast over het vierde doelpunt. De zeventienjarige Abdellah Ouazane verzorgde met een knappe individuele actie de assist op de zestienjarige Mohamed Abdalla, die daarmee de eindstand bepaalde.
Abdalla schreef met zijn treffer bovendien geschiedenis. Met 16 jaar en 277 dagen is hij de jongste doelpuntenmaker ooit van een Nederlandse club in Europees verband.
Op sociale media regent het complimenten voor Ouazane, die met een fraaie actie in de kleine ruimte de aanval opzette. "Jeetje, wat een kap van Ouazane.", "Ouazane is een belachelijk goede voetballer."
Supporters genieten daarnaast van het feit dat twee jeugdspelers verantwoordelijk waren voor de vierde Amsterdamse treffer. "Een 17-jarige met een assist op een 16-jarige. Dát is Ajax.", "De jeugd heeft de toekomst. Zo’n Ouazane is technisch superieur aan alles wat er voor de rest op het veld staat.", "Ouazane gaat dit seizoen echt doorbreken."
Swart over Ajacied: "Hij moet nog een beetje leren luisteren"
Míchel blijft rekenen op aanvaller: "Hij is een speler van ons"
Ajax-fans lyrisch: "Hij is een belachelijk goede voetballer"
'Transfer van Ter Stegen naar Ajax lijkt een zekerheid na nieuws'
Ajacied door Servische media vergeleken met Messi: "Magisch"
Ajax-supporters geïrriteerd door uitzending: "Ben ik de enige?"
Berghuis vol lof over Ajax-icoon: "Ik krijg gewoon kippenvel"
Míchel neemt besluit over Ajax-captains: "Tradities belangrijk"
Handtekening Johan Cruijff vervalst door BN'er: "Heb ik gedaan"
Daley Blind: "Het is wel anders dan hoe ik het achter had gelaten"
Tadic aanwezig bij wedstrijd Ajax: "Het zijn mijn twee clubs"
Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"
Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."
'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'
Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing
Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina
Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"
'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'
FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong
Opstelling Ajax bekend: Deze elf namen starten tegen Vojvodina
"Zukic is niet de enige speler waar Ajax voor gewaarschuwd is"
Goodijk: "Ounahi kan daar een stuk meer verdienen dan bij Ajax"
"Ik begrijp niet waarom die duels zo vroeg moeten worden gepland"
Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"
Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"
"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"
Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"
Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"
'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"