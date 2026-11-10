Ajax-fans maken indruk bij eerbetoon FC Twente: "Uit respect stil"

Vrienden van Draaisma stonden zondagmiddag voor de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax langs het veld bij Vak-P en ontstaken fakkels waarna er een lang en luid applaus volgde. Ook werd er een doek ontrold voor Draaisma met de tekst: 'Het waren mooie jaren'. Daarna klonk het You'll Never Walk Alone voor de overleden FC Twente-supporter, die lid was van Vak-P. De 1.000 meegereisde Ajax-supporters in het uitvak toonden hun respect.

Roy Bouten beschreef het moment op de website van Ajax Life. "We zien voor de wedstrijd een indrukwekkend eerbetoon aan Ronald Draaisma. De fanatieke FC Twentesupporter en lid van Vak-P overleed daags na de awayday van FC Twente op Gibraltar. Ook de duizend meegereisde Ajacieden applaudisseren", schrijft hij. "Waar het You'll Never Walk Alone normaal gesproken wordt beantwoord met een striemend fluitconcert of een keiharde Dit is mijn club, blijft het nu uit respect stil."