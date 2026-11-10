Ajax-fans maken indruk bij eerbetoon FC Twente: "Uit respect stil"
FC Twente-supporters hebben zondagmiddag op indrukwekkende wijze stilgestaan bij het overlijden van Ronald Draaisma. Draaisma overleed een dag na de wedstrijd tussen Lincoln Red Imps en FC Twente op veertigjarige leeftijd op Gibraltar.
Vrienden van Draaisma stonden zondagmiddag voor de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax langs het veld bij Vak-P en ontstaken fakkels waarna er een lang en luid applaus volgde. Ook werd er een doek ontrold voor Draaisma met de tekst: 'Het waren mooie jaren'. Daarna klonk het You'll Never Walk Alone voor de overleden FC Twente-supporter, die lid was van Vak-P. De 1.000 meegereisde Ajax-supporters in het uitvak toonden hun respect.
Roy Bouten beschreef het moment op de website van Ajax Life. "We zien voor de wedstrijd een indrukwekkend eerbetoon aan Ronald Draaisma. De fanatieke FC Twentesupporter en lid van Vak-P overleed daags na de awayday van FC Twente op Gibraltar. Ook de duizend meegereisde Ajacieden applaudisseren", schrijft hij. "Waar het You'll Never Walk Alone normaal gesproken wordt beantwoord met een striemend fluitconcert of een keiharde Dit is mijn club, blijft het nu uit respect stil."
Bouten genoot sowieso van de sfeer van beide supportersgroepen. Zo was er ook in het uitvak een fraaie sfeeractie, waarop Robert de Niro, Joe Pesci en Ray Liotta afgebeeld stonden. "Aan de lexaanwand hangt een zwart doek met de tekst 'As far back as I can remember. I've always lived for Ajax'. Dit is de openingszin uit de film Goodfellas, maar dan in Ajaxstijl. Het wordt bijna saai, maar ongekend veel respect voor de jongens die wekelijks al hun vrije tijd stoppen in acties die de liefde voor Ajax en Amsterdam zo mooi verbeelden."
"Terwijl het doek pas net van de lexaanwand is verwijderd en De Grolsch Veste inderdaad ontzettend veel geluid maakt, laat Tolu Arokodare het uitvak al ontploffen", vervolgt hij. "Het is lang geleden dat er zo hard werd gejuicht om me heen. Heerlijk om mensen over elkaar heen te zien buitelen. Wat volgt, is een eerste helft waarin gejuich om een slechte vrije trap, geschreeuw om een kans en gezang om te steunen elkaar afwisselen. Geen idee wie er beter is, maar halverwege lig ik goed op schema om aan de opdracht van Vak-P te voldoen", doelt hij op de oproep van de fanatieke FC Twente-fans om de keel schor te schreeuwen.
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