Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"

"Op de één of andere manier blijven ze ons steunen de laatste jaren. Ook in moeilijke tijden", begint Emanuelson in de podcast 30 jaar Johan Cruijff ArenA. "Je merkt dat ze er staan en de ploeg over een doodpunt proberen te helpen. Ik denk dat Francesco Farioli daar een grote invloed op heeft gehad, omdat hij een heel goede band had met de supporters. Ik denk dat hij de dynamiek een klein beetje heeft veranderd."

"Daar heeft de spelersgroep heel veel profijt van. Ook nu weer", meent de oud-voetballer, die zag dat het in zijn tijd als speler anders was. "Je merkte wel dat spelers uit de eigen opleiding daar beter mee om kunnen gaan, dan spelers van buitenaf. In de opleiding wordt er vanuit de club gewoon al veel van je verwacht, je wordt erop voorbereid."