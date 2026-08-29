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Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"

Rik Engelbertink
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Urby Emanuelson meent dat Francesco Farioli ervoor heeft gezorgd dat Ajax-fans de afgelopen jaren minder kritisch zijn geworden. Het spel de laatste jaren hield niet over, maar vaak stonden de fans van de Amsterdammers 'gewoon' pal achter hun ploeg. 

"Op de één of andere manier blijven ze ons steunen de laatste jaren. Ook in moeilijke tijden", begint Emanuelson in de podcast 30 jaar Johan Cruijff ArenA. "Je merkt dat ze er staan en de ploeg over een doodpunt proberen te helpen. Ik denk dat Francesco Farioli daar een grote invloed op heeft gehad, omdat hij een heel goede band had met de supporters. Ik denk dat hij de dynamiek een klein beetje heeft veranderd."

"Daar heeft de spelersgroep heel veel profijt van. Ook nu weer", meent de oud-voetballer, die zag dat het in zijn tijd als speler anders was. "Je merkte wel dat spelers uit de eigen opleiding daar beter mee om kunnen gaan, dan spelers van buitenaf. In de opleiding wordt er vanuit de club gewoon al veel van je verwacht, je wordt erop voorbereid."

Hij haalt daarbij een voorbeeld aan: "In mijn periode had Kennedy Bakircioglu daar bijvoorbeeld heel veel moeite mee. Als het wat minder gaat en het publiek gaat fluiten, dan kan je daar (als jeugdspeler, red.) wat beter tegen dan iemand die van een FC Twente of SC Heerenveen komt."

Ook bij Jong Ajax ziet Emanuelson dat spelers niet bang zijn. "De meeste jonge jongens denken: kom maar op. Ik vind het leuk om in de ArenA te spelen. Het is meer een boost dan dat ze denken van: oef, vijftigduizend man..."

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