'Ajax-fans niet blij met inkomende transfer': "Een schande dit"

Vorig seizoen was Jordan Henderson de steunpilaar voor de defensie, maar McConnell lijkt, afgezien van zijn afkomst, weinig gemeen te hebben met de Engelse middenvelder. Op X uiten fans hun ongenoegen: "Ik snap dus echt niet dat je een jochie van 20 haalt die je volgend jaar weer terugstuurt," schrijft een supporter. Een ander vult aan: "Weer opleiden voor Liverpool dus. Ook moet je je afvragen of hij het niveau aan kan hier."

Een derde reageert: "Jeugdspelers huren, deze club is echt doodziek." En nog een fan: "Wat een schande dit. Eigen jeugd in de weg lopen. Kan je net zo goed Mokio neerzetten. We zochten toch ervaring en leiderschap op 6? En leen ook… Ben je na een jaar weer kwijt. Dit slaat werkelijk helemaal nergens op!". Hieronder een greep uit de reacties: