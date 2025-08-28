AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Ajax-fans niet blij met inkomende transfer': "Een schande dit"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Fans van Ajax
Fans van Ajax Foto: © Orange Pictures

Veel Ajax-fans reageren kritisch op de komst van James McConnell. De 20-jarige middenvelder wordt op huurbasis overgenomen van Liverpool, iets wat bij supporters op weinig enthousiasme kan rekenen.

Vorig seizoen was Jordan Henderson de steunpilaar voor de defensie, maar McConnell lijkt, afgezien van zijn afkomst, weinig gemeen te hebben met de Engelse middenvelder. Op X uiten fans hun ongenoegen: "Ik snap dus echt niet dat je een jochie van 20 haalt die je volgend jaar weer terugstuurt," schrijft een supporter. Een ander vult aan: "Weer opleiden voor Liverpool dus. Ook moet je je afvragen of hij het niveau aan kan hier."

Een derde reageert: "Jeugdspelers huren, deze club is echt doodziek." En nog een fan: "Wat een schande dit. Eigen jeugd in de weg lopen. Kan je net zo goed Mokio neerzetten. We zochten toch ervaring en leiderschap op 6? En leen ook… Ben je na een jaar weer kwijt. Dit slaat werkelijk helemaal nergens op!". Hieronder een greep uit de reacties:

