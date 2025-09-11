AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

Tom
bron: VoetbalPrimeur
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Technisch directeur Alex Kroes heeft deze zomer de nodige spelers naar Ajax gehaald, maar toch lijken de fans niet geheel overtuigd. VoetbalPrimeur sprak met een aantal Amsterdamse fans. 

"Het is allemaal leuk. Het zijn allemaal mooie verhalen, maar als het van die grote talenten zijn zitten ze al bij andere clubs. Laten we eerlijk zijn: wij krijgen gewoon het afval. Op dit moment ziet het er nog niet goed uit", wordt gedoeld op spelers als Oscar Gloukh en Raul Moro.

Een andere fan vindt dat er geen touw aan vast te knopen is. "Drie linksbuitens, het lijken een beetje paniekaankopen. Het is een beetje net niks, ik denk dat dit weer een dieptepunt gaat worden."

Ikatura is een van de weinige aankopen die wel het vertrouwen krijgt. "We moeten het allemaal nog maar zien, maar hij maakt op mij wel een goede indruk. Hij heeft wel de intensiteit van een goede voetballer."

Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Tom Knipping

Knipping wijst naar inkomsten Ajax: "Het is niet spectaculair"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
