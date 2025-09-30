Ajax-fans niet welkom in Marseille: "99 procent zal zich schamen"

Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
De supporters van Ajax zijn dinsdagavond niet welkom in het Stade Vélodrome. Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Marseille en Ajax blijft het uitvak daardoor leeg. Die beslissing zorgt voor grote onvrede, zowel bij de Ajacieden als bij de Franse fans.

"Supporters van Ajax staan er om bekend dat ze zich heftig kunnen gedragen, twee jaar geleden waren ze in de Europa League ook niet welkom", verklaart Mathieu Grégoire, verslaggever van L'Équipe de afwezigheid van de Ajax-fans tegenover de NOS. "Maar dit is gewoon een voorzorgsmaatregel."

"In Europees verband zijn er de laatste jaren diverse incidenten zijn geweest tussen supporters van Marseille en die van andere clubs, zoals Galatasaray, Eintracht Frankfurt, PAOK Thessaloniki, maar ook Feyenoord drie jaar geleden in de Conference League. Ze willen hier niet een paar dagen lang duizenden voetbalsupporters uit Nederland in de stad hebben. 99 procent zal zich schamen dat er geen Ajax-supporters welkom zijn. Nu zijn het die van Ajax, maar de volgend keer zijn ze zelf aan de beurt", vervolgt hij. 

"Bij Marseille telt de groep ultra's misschien wel 20.000 supporters. Het gaat hen niet om politiek, links of rechts. Het is veel eerder cultureel, het beschermen van de stad, waarbij sommigen door te vechten indruk willen maken en hun territorium willen bewaken. Ze zijn trots op Marseille en tegen de rest van de wereld", aldus Grégoire.

