Ajax-fans 'ondankbaar' voor jubileumgeschenk: "Echt triest dit"

Niet alle fans waren echter even dankbaar voor hun cadeau. Kort na de aankondiging van de geschenken doken tientallen pakketten op Marktplaats op. Dit zorgde voor verontwaardiging onder supporters op X, waar reacties varieerden van onbegrip tot woede.

Een fan schreef: "Ben je supporter of handelaar? Echt triest dit." Een ander reageerde gefrustreerd: "Je krijgt een cadeau en het eerste wat je doet is het verkopen?!" Ondanks de kritiek blijven de pakketten massaal te koop aangeboden, wat de discussie over clubliefde en commercie opnieuw aanwakkert.