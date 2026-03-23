Ajax-fans onder vuur: "Ongelofelijk irritant en levensgevaarlijk"

Bjorn
De spelersbus van Ajax bij De Kuip Foto: © Pro Shots

Ajax-supporters wilden de spelers van de Amsterdammers zondagmiddag voor de Klassieker tegen Feyenoord een laatste duwtje in de rug geven. Een groep van zeker honderd personen besloot op de A4 ter hoogte van Hoofddorp de spelersbus te blokkeren. 

Daarna liep de groep over de snelweg richting de middenberm. Het overige autoverkeer kon daardoor niet doorrijden. Eelco Heinen, de minister van Financiën, heeft geen goed woord over voor de actie. "Het is in de eerste plaats ongelofelijk irritant", zegt hij bij Goedemorgen Nederland. "Het is ook gewoon levensgevaarlijk. Of je nou klimaatactivist bent of zo'n figuur; je gaat gewoon een snelweg niet op. Dit moet ook gevolgen hebben."

De actie had geen kwaad in de zin, maar een politiewoordvoerder wijst op de gevaren. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", aldus de woordvoerder. De actie zorgde voor een korte file en ook raakt de spelers aan de voorkant licht beschadigd. 

VVD-coryfee Ankie Broekers-Knol vond het ook een probleem dat de fans hun gezicht bedekten. "Dat betekent dat ze heel goed weten dat ze dingen doen die niet mogen. Dat irriteert mateloos. Als je het wil doen, wees dan gewoon een vent en laat je gezicht zien", besluit ze. 

