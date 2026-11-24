Ajax-fans onderweg naar duel raken zwaargewond op Bijlmer ArenA
Een op hol geslagen roltrap op station Bijlmer ArenA heeft zondag rond het middaguur voor grote paniek gezorgd. Bij het incident raakten acht mensen gewond, onder wie twee zwaargewond. De 21-jarige studente Isa en haar vriend Jules waren vanuit de Achterhoek onderweg naar de wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag in de Johan Cruijff ArenA toen het op de roltrap richting spoor 2 en 3 volledig misging.
Volgens spoorbeheerder ProRail stond de roltrap aanvankelijk stil. Plotseling kwam deze echter met hoge snelheid in beweging, terwijl er meerdere reizigers op stonden. "Dat een roltrap stilstaat zie je wel vaker, dus vandaar dat we deze als trap gebruikten", vertelt het stel tegenover AT5.
Halverwege de afdaling schoot de roltrap onverwacht in beweging. "Er vond een enorme versnelling plaats. We zagen zes voornamelijk ouderen voor ons, die naar achteren vielen door de snelheid. Wij konden ons nog vastgrijpen. Door de val en de snelheid 'stapelden' de mensen beneden op de roltrap op elkaar. Uit instinct sprong ik over de reling om van het tussenstuk van de trap en roltrap af te glijden", blikt Isa terug.
De studente wist zichzelf via het tussenstuk in veiligheid te brengen. Haar vriend Jules wist te ontkomen door onderaan de trap over de gevallen mensen heen te springen. "Uit instinct sprong ik over de reling en mijn vriend sprong over de mensen. Dat heeft me gered, denk ik", vertelt ze. Het tweetal hoefde niet naar het ziekenhuis, maar was flink geschrokken van wat er was gebeurd. De ravage onderaan de roltrap was groot. "Ik zag twee mensen met flinke hoofdwonden. Wij zijn er gelukkig met schaafwonden vanaf gekomen, maar stond ik nog uren te trillen op mijn benen."
De acht gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij liepen onder meer hoofdwonden en vermoedelijke botbreuken op. De twee zwaargewonden verkeren volgens de berichtgeving niet in levensgevaar. Opvallend is dat dezelfde roltrap tien minuten voor het grote incident ook al voor een ongeval had gezorgd. Een oudere man liep daarbij eveneens een hoofdwond op. ProRail had vanwege de thuiswedstrijd van Ajax extra personeel ingezet om de supportersstromen op het station in goede banen te leiden.
De betreffende roltrap en de naastgelegen trap zijn inmiddels volledig afgesloten. ProRail onderzoekt samen met de NS en de technische dienst waarom de installatie na het eerste ongeval niet direct buiten gebruik is gesteld. Maandag komt de spoorbeheerder met een terugkoppeling. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident.
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