Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax-fans oneens met kritiek Johan Derksen: "Hij lult uit z'n nek"

Joram
bron: VoetbalPrimeur
Johan Derksen bij Vandaag Inside
Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Talpa/Vandaag Inside

Supporters van Ajax zijn het niet eens met de kritiek van Johan Derksen op John Heitinga. Hoewel de trainer van de Amsterdamse club misschien geen sterke start van het seizoen heeft gehad, vinden de fans dat hij gewoon nog even de tijd moet krijgen om zijn elftal op te bouwen.

Volgens analist Johan Derksen is Heitinga 'een simpele ziel die uit z'n nek lult'. Daar is één Ajax-fan het niet mee eens bij VoetbalPrimeur. "Derksen was vroeger zelf ook een simpele ziel. De trainer moet je de tijd geven om zijn team te vormen. Tactisch gezien moet hij misschien nog een paar dingetjes leren, maar hij is pas net bij Ajax." Een andere supporter is het daarmee eens: "Ik vind het wel erg hard om dat te zeggen van een beginnende trainer bij Ajax."

"Hij staat nu meteen onder behoorlijke druk. Iedereen zit er gelijk bovenop, maar dat had hij kunnen weten, en daar moet hij tegen kunnen. Dit is geen gemakkelijke start, nee." De kritiek van Derksen wordt niet serieus genomen. "Derksen lult soms ook wel eens een beetje uit zijn nek, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Je moet Johnny gewoon even de tijd gunnen. Het zijn uiteindelijk de spelers die het moeten doen."

