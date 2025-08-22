Ajax-fans opgelicht met nep-kaarten: "Uit de hand gelopen hobby"

De zwarte tickethandelaar, een man uit Purmerend, claimt al acht jaar als tussenpersoon tickets te verkopen en bood ook voor komend seizoen seizoenkaarten aan via Marktplaats. Dat terwijl hij bij Ajax een stadionverbod heeft, zo schrijft de Telegraaf. "Bij Ajax wist men er ook van, ze hebben het nooit leuk gevonden wat ik deed. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Als je m’n Marktplaats account bekijkt, zie je ruim honderd ervaringen met vijf sterren", reageert hij.

Vooralsnog ontving niemand een kaart van de man uit Purmerend. Ajax heeft de supporters geadviseerd aangifte te doen tegen de man met Marktplaats-pseudoniem 'You Ne'. De handelaar claimt te zijn gestart met de terugbetaling, maar de gedupeerden hebben er weinig vertrouwen in. "Die gast is tig keer op vakantie geweest, naar Disneyland gegaan, nieuwe auto, businessclass vliegen. Hij pronkt met andermans geld. Inmiddels heeft hij al zijn kanalen afgeschermd, maar wij hebben lang moeten toekijken hoe hij zijn geld met bakken heeft uitgegeven", aldus een gedupeerde supporter.