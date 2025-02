Ajax-fans opgepakt: discriminatie en drugs verstoren wedstrijd

De politie bevestigt dat het gaat om drie supporters uit de regio Deventer: een 22-jarige uit Olst, een 22-jarige uit Schalkhaar en een 46-jarige uit Apeldoorn. Daarnaast is een 19-jarige fan uit Hengelo aangehouden.

Of de verdachten nog vastzitten of alweer vrij zijn, is onbekend. Ook is er nog geen duidelijkheid over hun mogelijke straf. Naast deze vier arrestaties zijn nog twee andere fans aangehouden omdat ze drugs op zak hadden.