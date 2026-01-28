Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax-fans pakken uit: geweldige sfeeractie voor duel met Olympiakos

Rik Engelbertink
Spandoek Ajax tegen Olympiakos
Spandoek Ajax tegen Olympiakos Foto: © Pro Shots

Ajax haar fanatieke fans hebben in aanloop naar het duel met Olympiakos een fantastische sfeeractie uit de kast gehaald. Het duel is om 21:00 uur afgetrapt.

Dat vanwege het 25-jarig bestaan van de Ultras Amsterdam. De fans van de Amsterdammers pakten uit met een aantal gigantische spandoeken in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax op zoek is naar de drie punten tegen Olympiakos. Naast het spandoek werd de sfeeractie ook voorzien van fantastische muzikale begeleiding. 

Een intro met klokken, werd opgevolgd door klassiek Amsterdamse muziek. De fans deinden mee op de maat van de muziek middels hun vlaggen. De spandoeken lazen: 'Ajax blood' en 'Devil Mentality'. Het 25-jarige jubileum kan dan ook van extra glans voorzien worden bij een overwinning van Ajax. Daarvoor moet het de Griekse topclub verslaan. 

