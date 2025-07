Ajax-fans reageren op vertrek Henderson: "Nooit zo gecharmeerd"

De meningen over Henderson zijn verdeeld, al klinkt bij velen opluchting. "Ik heb het, eh eerlijk gezegd, eh was ik nooit zo gecharmeerd van hem. Iemand die eh zo’n salaris verdient en zo weinig brengt…", klinkt het bij een fan. Een ander vult aan: "Hij had gewoon zijn salaris een beetje in moeten leveren, maar dat doet hij niet. Dus dan houdt het op." Toch ziet niet iedereen hem graag gaan: "Ik vind het wel zonde, want ik denk dat hij belangrijker was dan mensen hem toeschrijven."

Ook het aanvoerderschap zorgt voor discussie. Hato wordt vaak genoemd: "Die mag van mij de band dragen als je dat aan kan hè natuurlijk." Toch is er ook twijfel: "Je moet gewoon een aanvoerder hebben die een natuurlijke leider is." Spelers als Berghuis en Bergwijn worden daarbij als negatief voorbeeld genoemd. En over de spitspositie? "Ik ben echt een Brobby-fan", zegt iemand, maar: "Ik vermoed dat we over twee maanden een hele andere spits hebben."