Ajax-fans regelen huldiging zelf: "Dat gaat echt wel gebeuren"

Ajax kan mogelijk aankomende zondag (11 mei) al kampioen van Nederland worden als PSV er niet in slaagt om te winnen op bezoek bij Feyenoord. Fabian Nagtzaam houdt echter rekening met een scenario waarbij de eventuele huldiging mogelijk pas op donderdag 15 mei zal zijn, zo valt te lezen op de website van de Telegraaf.

"Onze informatie is ook dat een huldiging vier dagen later plaatsvindt", vertelt de directeur-bestuurder van Supportersvereniging Ajax. "De laatste keer zijn er honderdduizend mensen op af gekomen. Dan moet je zorgen dat het crowdmanagement veilig verloopt, mensen niet in verdrukking komen. Het moet een feestje zijn", constateert Nagtzaam, die benadrukt dat er voor zondag niks geregeld hoeft te worden.

"Supporters reguleren zichzelf. Dat bleek ook tijdens corona. Die zorgen voor hun eigen feestje. Dat gaat echt wel gebeuren", voorspelt hij. Monique Schussler, straatmanager van het Leidseplein, weet dat de kroegen geen televisieschermen naar buiten mogen richten. "Stel Ajax wordt zondag kampioen, dan zijn er zelfs ondernemers die hun terrassen binnenhalen vanwege eventuele calamiteiten”, waarschuwt ze.