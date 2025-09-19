AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ajax-fans rekenen af met één speler na duel met Inter: 'Bizar dom'

Amber
Youri Regeer, Youri Baas en Davy Klaassen
Youri Regeer, Youri Baas en Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Youri Baas ontsnapte in de eerste helft van Ajax - Inter aan een strafschop tegen. Scheidsrechter Michael Oliver wees aanvankelijk naar de stip, nadat de verdediger Marcus Thuram naar de grond had gewerkt. Na ingrijpen van de VAR en het bekijken van de beelden draaide Oliver die beslissing echter terug: Thuram beging eerst zelf een overtreding op Baas.

Op X wordt de onhandige actie van de Ajax-verdediger veelvuldig besproken. "Baas komt er serieus nog mee weg ook", schrijft iemand. Een ander ziet ook dat Baas goed weg is gekomen. "Luister, je hebt mazzel en je hebt MAZZEL. En Baas valt in die tweede categorie." "Baas, volgende keer niet laten uitlokken alsjeblieft", richt een andere fan zich tot de Ajacied.

Weer iemand anders ziet ook dat Baas geluk heeft gehad. "Domme overtreding Baas, te veel risico. Maar heeft geluk dat eerste overtreding van Inter komt." Ajax verloor uiteindelijk met 0-2 van Inter, door twee goals van Thuram.

