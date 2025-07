Ajax-fans schamen zich door video trainer Ajax Vrouwen: "Wat is dit?"

Anouk Bruil werd deze zomer aangesteld als nieuwe coach van Ajax Vrouwen. Beelden van de 31-jarige Bruil op het trainingsveld hebben voor enige verbazing gezorgd op social media. Ajax besloot de coach een microfoon op te spelden, zodat alles te horen was, waarna de beelden werden gedeeld op sociale media.

Fans van de Amsterdamse club kijken op van de wijze van communiceren, zo wordt duidelijk in de reacties onder het bericht. ‘Scoren dat ding’ en ‘kom op, kom op’ zijn teksten die Bruil uitspreekt richting haar spelers. Het levert enkele opmerkelijke reacties op. "Dit is het meest gênante wat ik ooit heb gezien", schrijft iemand op X. "Gezellig op de gym bij groep 7, leuk!", reageert een ander.

"Willen jullie dit nooit meer doen? Zelfs een 5e-klasser heeft een trainer die meer te vertellen heeft dan 'kom op, kom op, juist!'", is een andere reactie. Bruil is bij Ajax Vrouwen de opvolger van Hesterine de Reus. De afgelopen jaren was ze coach bij de Amsterdamse beloften.