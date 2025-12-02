Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Ajax-fans steken flink wat vuurwerk af buiten Johan Cruijff ArenA

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Vuurwerk buiten de Johan Cruijff ArenA
Vuurwerk buiten de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax en FC Groningen vervolgen momenteel hun gestaakte wedstrijd van afgelopen zondag. Dat duel werd definitief afgelast nadat het meermaals werd stilgelegd vanwege het gebruik van illegaal vuurwerk.

Daardoor werd het duel op dinsdagmiddag om 14:30 uur hervat. Ondanks de straf die de F-Side heeft gekregen, namelijk dat het een duel niet aanwezig mag zijn in de ArenA, blijft de harde kern van Ajax provoceren.

Tijdens het duel is er namelijk vuurwerk te horen buiten het stadion. "Buiten de Johan Cruijff Arena wordt er nu flink wat vuurwerk afgestoken. Dat is niet te zien, maar wel te horen", schrijft Voetbal International-journalist Lentin Goodijk op X. 

