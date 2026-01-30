Ajax-fans stil? "De Johan Cruijff Arena klonk als Karaiskakis"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 1-2 van Olympiakos en de Griekse media waren donderdag uitzinnig van vreugde. Het uitvak ging in de Johan Cruijff Arena helemaal los en ook de Griekse journalisten gingen helemaal los op de tribunes in de Johan Cruijff Arena.

"Olympiakos en niemand anders! Legendarische kwalificatie in Amsterdam", jubelt SportDay. "Ze maakten korte metten met Ajax en pakten de felbegeerde kwalificatie voor de tussenronde van de Champions League. De Johan Cruijff Arena klonk als Karaiskakis (de thuishaven van Olympiakos, red.)."

'Gazzetta' was eveneens erg enthousiast. "Het grote Olympiakos heeft opnieuw Europese geschiedenis geschreven! In Amsterdam hees het de kwalificatievlag. Ajax werd met 2-1 verslagen en Olympiakos ging als 18e door naar de volgende ronde van de Champions League."

Ook de redacteur van Ta Nea is trots op Olympiakos. "Legendarische avond in Europa: Olympiakos naar de play-offs van de Champions League. Een droomavond voor de ploeg uit Piraeus, die met twee indrukwekkende doelpunten voor het eerst ooit het stadion van Ajax veroverde. Een historisch moment voor Olympiakos en het Griekse voetbal, waarbij de ploeg van de grote haven de blauw-witte vlag hoog hield en opnieuw heel Griekenland trots maakte. Een mythische prestatie en een gigantische overwinning."