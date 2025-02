Ajax-fans storen zich aan 1 speler na nederlaag: "Verschrikking"

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Europa League met 1-2 van Union Sint-Gilles, nadat de club uit Amsterdam in de eerste helft al tegen een 0-2 achterstand aankeek. Op X waren veel Ajax-supporters vooral kritisch over het optreden van Kian Fitz-Jim.

"Fitz-Jim wordt compleet overlopen", constateerde Rick Niehof. Mark Broersma was het met hem eens. "Hij verliest werkelijk alle duels. Wat een verschrikking", schreef hij. Bart Sanders baalde eveneens van de middenvelder. "Fitz-Jim heeft vrijwel niets goeds gedaan", stelt hij.

"Geen moment in de wedstrijd gezeten. Aan de bal enorm slordig en fysiek volledig afgetroefd", besluit Sanders teleurgesteld. Opvallend genoeg bleef Fitz-Jim wel de hele wedstrijd staan. Trainer Francesco Farioli wisselde drie keer in de rust: Gaaei, Kaplan en Traoré kwamen voor Berghuis, Rugani en Edvardsen. Later in de wedstrijd werden ook Rosa en Mokio nog naar de kant gehaald en daardoor kwamen Godts en Henderson in het veld.