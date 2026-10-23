Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta

Max
bron: Ajax/X
Supporters van Ajax
Supporters van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax won donderdagavond met 2-0 van Atalanta Bergamo. Supporters van de thuisploeg waren de eerste helft echter niet blij met het optreden van Oscar Gloukh. 

De Israëliër begon net als afgelopen weekend tegen FC Groningen als linksbuiten, maar kon tegen Atalanta Bergamo weinig potten breken. Ajax-supporters stoorden zich al vroeg in de wedstrijd aan de kleine 'nummer tien', die volgens velen te weinig oog had voor zijn medespelers. Ook liet hij een aantal grote kansen onbenut. 

Gloukh werd uiteindelijk na een uur spelen naar de kant gehaald voor Abddellah Ouazana, die de handen van de supporters in de slotfase van de wedstrijd wél op elkaar kreeg met een schitterende 2-0. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Míchel Sánchez

Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"

0
De elftalfoto van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo

Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"

Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta

Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege

Vink breekt lans voor Ajax-talenten: "Hij is eigenlijk overal"

Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"

Michel wijst 'Man of the Match' aan bij Ajax: "Dat was de sleutel"

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws