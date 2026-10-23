Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta

Ajax won donderdagavond met 2-0 van Atalanta Bergamo. Supporters van de thuisploeg waren de eerste helft echter niet blij met het optreden van Oscar Gloukh.

De Israëliër begon net als afgelopen weekend tegen FC Groningen als linksbuiten, maar kon tegen Atalanta Bergamo weinig potten breken. Ajax-supporters stoorden zich al vroeg in de wedstrijd aan de kleine 'nummer tien', die volgens velen te weinig oog had voor zijn medespelers. Ook liet hij een aantal grote kansen onbenut.

Gloukh werd uiteindelijk na een uur spelen naar de kant gehaald voor Abddellah Ouazana, die de handen van de supporters in de slotfase van de wedstrijd wél op elkaar kreeg met een schitterende 2-0.