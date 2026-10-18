Ajax-fans uiten frustratie na Hajduk-clash: "Complete waanzin"
Voor de fans van Ajax is het uitduel op bezoek bij Hajduk Split uitgelopen op een sof. Niet alleen voor de 2-1 nederlaag, maar ook de ontvangst in het Poljudstadion was bepaald niet prettig.
1700 fans gingen mee met Ajax. Zij zagen hoe Ajax met 2-1 verloor. Namens de Amsterdammers scoorde Davy Klaassen. Op sociale media is er voor het duel veel geklaagd over de controles bij het stadion. "Schoenen uit, alles laten zien. Dit gaat nog wel ff duren. Voelt als een lokale stripshow…", uit een Ajax-supporter op X zijn frustratie.
Een andere fan is ook zeer ontevreden: "Complete waanzin wat hier gebeurt. Nog nooit eerder meegemaakt. Het begin van de wedstrijd wordt nog een uitdaging." Dat er streng gecontroleerd werd valt te verklaren: op woensdagavond gingen fans van Ajax en Hajduk nog op de vuist. Na het duel werden er in de nacht van donderdag op vrijdag nog meerdere vlaggen van Ajax gestolen door Split-fans.
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Ajax-fans uiten frustratie na Hajduk-clash: "Complete waanzin"
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