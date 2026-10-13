Ajax-fans vellen hard oordeel over zomeraanwinst: "Ziet er niet uit"

Tegen NEC kwam daar eindelijk verandering in. Na precies een uur verving Adingra Viktor Tsygankov en nam hij de positie aan de rechterkant over. Een beslissende rol kon hij niet spelen, waarna Ajax opnieuw punten liet liggen in de Johan Cruijff ArenA.

Op sociale media waren meerdere Ajax-supporters kritisch over het optreden van Adingra. Vooral zijn motoriek en acties vielen op. "Ik ben geschrokken van die Adingra. Hij erbij alsof 'ie voor het eerst op een voetbalveld stond", schrijft een supporter op X.

Een andere kijker omschrijft hem als "een buitenspeler met nul komma nul looptechniek". Ook klinkt het: "Oei... Dat zag er niet goed uit hoor. Beetje ongecontroleerd en lomp." Een andere supporter stoorde zich aan zijn acties aan de bal. "Wat moet dat 'kappen' ook voorstellen? Ziet er niet uit."